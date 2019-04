La France bombarde Tripoli

Plusieurs frappes aériennes et des explosions ont secoué la capitale libyenne, Tripoli, dans la nuit de samedi à dimanche, ont rapporté des habitants, après une journée de violences dans les quartiers sud de la ville.

Le correspondant de Reuters et plusieurs habitants de Tripoli ont dit avoir vu un avion survoler la ville pendant plus de dix minutes samedi soir et que celui-ci avait émis un son puissant avant d’ouvrir le feu sur plusieurs zones. Plus tard, à l’aube, un autre avion a été aperçu au-dessus de la capitale.

On ignore encore si un avion de chasse ou un drone est à l’origine de ces frappes qui ont déclenché les tirs de riposte de l’artillerie antiaérienne.

Ces frappes interviennent après une journée de violents affrontements dans les quartiers sud de la capitale libyenne, Tripoli, où le bruit des pilonnages pouvait être entendu jusque dans le centre. Les bombardements de cette nuit ont été plus violents que les explosions des jours précédents.

Des habitants ont déclaré à Reuters que la cible des attaques serait une base militaire des troupes fidèles à Tripoli au sud de la ville.

Les autorités ont fermé le seul aéroport opérationnel de Tripoli, coupant les liaisons aériennes de cette ville d’environ 2,5 millions d’habitants. L’aéroport de Misrata, une ville située à 200 km à l’est, est resté ouvert.

La France a déjà exploité au moins 16 drones MQ-9 Reaper, fabriqués aux États-Unis qui ont été achetés en 2013. La version française de MQ-9 Reaper n’était pas armée. Toutefois, au début de cette année, la France a signé un contrat avec General Atomics pour équiper ses Faucheuses de missiles air-sol Hellfire AGM-114.

Le maréchal Khalifa Haftar, commandant de l’Armée nationale libyenne (ANL), a lancé des opérations le jeudi 4 avril, avec le soutien de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de l’Égypte, pour s’emparer de la ville côtière libyenne, siège du gouvernement d’union nationale (GNA), dirigé par Fayez el-Sarraj et établi fin 2015 par un accord parrainé par l’Organisation des Nations unies (ONU).

Le maréchal Haftar a baptisé son offensive contre Tripoli « Libération de Tripoli ». Fayez el-Sarraj a lancé l’opération baptisée « Volcan de la colère » pour défendre la ville face à l’offensive d’Haftar.

S’il s’agit d’une frappe de drone, cela marquerait le début d’une guerre plus sophistiquée. Jusqu’à présent, l’ANL a utilisé principalement des avions soviétiques vieillissants appartenant à l’armée de l’air de Mouammar Kadhafi, renversé en 2011, rapporte Reuters.

Les Émirats arabes unis et l’Égypte ont fourni aux forces de Haftar du matériel militaire, tels que des avions et des hélicoptères, depuis 2014.

Un rapport des Nations unies en 2017 montre que les Émirats arabes unis ont également commencé à construire une base aérienne dans la région d’al-Khadim, dans l’est de la Libye.

La violence en Libye s’est intensifiée depuis l’annonce vendredi d’une conversation téléphonique entre le président américain Donald Trump et le maréchal Haftar.

Deux enfants ont été tués dans une fusillade vendredi dans le sud de Tripoli. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé que 227 personnes ont été tuées et 1 128 autres blessées depuis le début des affrontements.

Jeudi, les États-Unis et la Russie ont déclaré qu’ils ne pouvaient toujours pas soutenir une résolution sur le cessez-le-feu en Libye.

Selon des diplomates, la Russie s’oppose à un projet de résolution proposé par le Royaume-Uni, qui rend les forces loyales au maréchal Haftar responsables de l’escalade des tensions en Libye. Les États-Unis n’ont pas fourni de raison pour le rejet du projet.